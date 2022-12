GNR apreende redes para pesca ilegal de meixão

O Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR apreendeu 20 redes utilizadas na captura ilegal do meixão (enguia bebé) no rio Tejo na zona de Valada, concelho do Cartaxo. No decurso da operação contra a pesca ilegal do meixão, realizada a 22 de Novembro, os militares devolveram à água os exemplares que se encontravam presos nas redes.

Em causa está o uso de redes com diâmetro muito inferior ao permitido nas redes de pesca profissional. Foram também apreendidos quatro ferros/âncoras, utilizados para prender as redes. A operação contou com o reforço da Unidade de Emergência, Protecção e Socorro através do Núcleo Especial de Operações Subaquáticas. Os factos foram remetidos ao Ministério Público.