Ourém tem mais três balcões BUPI em Casal dos Bernardos, Espite e Urqueira

A Câmara de Ourém continua a promover o projecto BUPI – Balcão Único do Prédio e a alargar a rede de balcões por todo o concelho. Após a entrada em funcionamento de cinco balcões (Ourém, Fátima, Caxarias, Freixianda e Olival) a população dispõe agora de novos balcões em Espite, Urqueira e Casal dos Bernardos.

Os novos balcões asseguram todos os serviços associados ao BUPI e os agendamentos podem igualmente ser realizados a partir das plataformas digitais do município. Os BUPI de Casal dos Bernardos e Espite estão em funcionamento todas as sextas-feiras enquanto o BUPI instalado em Urqueira funciona exclusivamente às quintas-feiras, no horário habitual destas estruturas.

O projecto BUPI trata-se de uma iniciativa que permite identificar, mapear, entender e valorizar o território português, de forma simples e gratuita e teve início em Ourém a 5 de Julho de 2021. Com a abertura de mais três novos balcões pretende-se aumentar significativamente o número de registos no BUPI, com o objectivo de conhecer e valorizar o território.