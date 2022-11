Projecto piloto quer iluminar passadeiras perigosas da Estrada Nacional 10

A Câmara de Vila Franca de Xira está a analisar formas de avançar, a título experimental, com um projecto de iluminação das passadeiras mais perigosas da Estrada Nacional (EN) 10 entre Alhandra e Alverca do Ribatejo. A novidade foi deixada na última semana em reunião de câmara pelo presidente do município, depois de questionado sobre o assunto por Ana Afonso, da coligaçáo Nova Geração (PSD/PPM/MPT).

A 10 de Outubro voltou a registar-se um atropelamento durante a noite numa passadeira junto ao Sobralinho, situação que veio avivar as preocupações com a falta de sinalização, pintura e iluminação destas passagens de peões. Os sustos nas passadeiras naquele troço da EN10 são frequentes, segundo as corporações de bombeiros, e por vezes há mesmo acidentes mais graves que obrigam a transportar os peões ao hospital. “A visibilidade é insuficiente e continua a fazer estragos”, lamentou Ana Afonso.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, confirma preocupações com a situação e garante que já articulou com os restantes vereadores socialistas soluções que possam melhorar a iluminação das passadeiras. “Foi logo o meu pensamento tendo em conta todas as passadeiras que existem naquele troço. Pedi que víssemos a título experimental a colocação de mecanismos de iluminação de alerta aos condutores nas passadeiras que estejam mal iluminadas”, explicou o autarca, lembrando que o peão é quem deve sempre estar no topo das preocupações.

A má pintura do piso e a escuridão em torno das passadeiras não ajuda quem vai ao volante, particularmente em dias de nevoeiro, chuva ou visibilidade insuficiente. O projecto de transformação da EN10 em avenida urbana, particularmente no troço que atravessa Alverca, já contempla um reforço na segurança das passadeiras e a aposta na mobilidade suave. A Infraestruturas de Portugal está a promover a substituição de várias luminárias ao longo do percurso para dar maiores condições de segurança aos condutores e peões dentro da cidade.