Santarém adere ao SNS24 Balcão

O serviço vai funcionar nas juntas de freguesia do concelho que tenham a funcionar o Espaço Cidadão e que queiram aderir.

Santarém vai passar a dispor do serviço SNS 24 Balcão que visa aproximar os cidadãos dos serviços de saúde, facilitando o acesso aos vários serviços digitais do SNS – Serviço Nacional de Saúde, de forma rápida, eficiente e segura. O serviço vai funcionar nas juntas de freguesia do concelho que tenham a funcionar o Espaço Cidadão e que queiram aderir.

Segundo informação do município, o balcão SNS 24 permite renovar receitas de medicação crónica, marcar consultas no Serviço Nacional de Saúde, consultar resultados de exames ou fazer uma teleconsulta com recurso ao serviço de interpretação da língua gestual portuguesa.

O vereador da Câmara de Santarém com o pelouro da Saúde, Diogo Gomes, já propôs às juntas de freguesia do concelho aderirem ao Balcão SNS, considerando que essa nova ferramenta vai permitir servir melhor os munícipes. “Se por um lado, a abertura destes balcões pode ajudar o Serviço Nacional de Saúde, aliviando-o de um conjunto de tarefas que podem ser realizadas fora dos Centros de Saúde, por outro lado, são essenciais no auxílio aos munícipes que passam a aceder comodamente a estes serviços de caráter mais administrativo, sem terem de se deslocar ao Centro de Saúde”, diz o autarca, acrescentando que, em breve, a Câmara de Santarém vai divulgar os locais e horários de funcionamento deste novo serviço.