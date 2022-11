Sardoal com mais quatro desfibrilhadores automáticos externos

A Câmara do Sardoal vai receber quatro novos desfibrilhadores automáticos externos que vão ser instalados na Escola Básica e Secundária Dra. Judite Andrade, no Centro Cultural Gil Vicente, no edifício dos Paços do Concelho e no Complexo Desportivo de Alcaravela, sendo que este último equipamento foi adquirido pela junta de freguesia. Esses equipamentos juntam-se aos dois desfibrilhadores adquiridos no ano passado e que estão instalados no Complexo Desportivo Municipal e na Piscina Coberta.

O programa municipal do Sardoal de desfibrilhação automática externa foi criado em 2021. Em conjunto com a aquisição desses aparelhos, fundamentais para salvar vidas nos primeiros minutos de paragens cardiorrespiratórias, o município irá promover oito acções de formação em Suporte Básico de Vida com desfibrilhadores automáticos externos. As formações serão dirigidas a funcionários da autarquia, professores e técnicos de entidades desportivas, designadamente do Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos” e do Grupo Desportivo de Alcaravela.