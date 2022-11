Vandalismo é prática recorrente em Tomar

O último foi um parque infantil situado no centro da cidade. Autarcas não esconderam a revolta na última reunião de executivo.

Há vários meses que equipamentos públicos têm sido vandalizados no centro da cidade de Tomar. O último caso ocorreu no parque infantil conhecido como “Traquinas do Nabão”, situado junto ao rio que atravessa a cidade, cujo episódio terá provocado estragos superiores a 10 mil euros, segundo anunciou Hugo Cristóvão, em reunião de executivo. O vice-presidente da câmara municipal sublinhou que as práticas se estendem também às árvores, com várias delas a terem sido vandalizadas nos últimos tempos.

“É importante tornarmos estes acontecimentos públicos, até como forma de apelar ao civismo. É difícil resolver situações destas, porque não é possível haver um polícia a cada esquina, mas ainda assim acho importante trazermos estes assuntos para a praça pública”, referiu. Sobre o parque infantil vandalizado, Hugo Cristóvão explicou que ficaram destruídos um escorrega e cordas de alguns aparelhos.

Para além dos equipamentos de lazer, o autarca deu conta também do vandalismo em contentores, sinais de transito, entre outros, acrescentando que a falta de civismo de algumas pessoas tem impacto directo no orçamento municipal. “Significa que o orçamento de todos os tomarenses que é colocado em causa, para não falar do facto de o equipamento deixar de poder ser utilizado”, frisou Hugo Cristóvão.