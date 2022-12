Escolas e associações de Tomar assinam protocolos com autarquia

O executivo da Câmara Municipal de Tomar, os directores dos dois agrupamentos de escolas e entidades parceiras reuniram no salão nobre dos Paços do Concelho com o objectivo de avaliar como decorreu o primeiro mês de promoção das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e Actividades de Expressões nos JI. Foram também assinados protocolos de colaboração com a Associação de Cultura Canto Firme de Tomar, Basket Club de Tomar, Clube de Actividades de Lazer e Manutenção, Ginásio Clube de Tomar, Sociedade Filarmónica Gualdim Pais e Sport Clube Operário de Cem Soldos.

A oferta de actividades mantém-se em relação ao ano lectivo anterior: actividades físicas e desportivas, ateliê de artes e jogos tradicionais para as turmas de pré-escolar; ateliê de artes, basquetebol, divertidamente, expressão físico-motora, movimento e drama, judo e música para as turmas de primeiro ciclo do ensino básico.

Considerando o aumento de custo de transportes actual, o encontro ficou marcado também pela informação avançada pelo vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, do aumento do pagamento do valor por hora/bloco, bem como de um apoio suplementar por turma, no valor de 20 euros. O investimento municipal é de cerca de 150 mil euros.