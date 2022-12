Reino de Natal em Santarém durante um mês

A iniciativa Reino de Natal vai animar mais uma vez a época natalícia em Santarém, estendendo-se este ano entre 7 de Dezembro e 8 de Janeiro, incluindo também os já habituais festejos de passagem de ano. Tendo em conta o elevado custo da energia eléctrica e a necessidade de poupança, a iluminação decorativa de Natal, que chegará a todas as freguesias, só funcionará até à meia-noite.

Essa é uma das novidades do programa, que deixou de ser organizado pela empresa municipal Viver Santarém e passou para a esfera da Câmara de Santarém, que decidiu manter os preços vigentes na última edição para as concessões de casinhas de madeira, street food, pipocas e algodão doce e bares da passagem de ano. Mantêm-se também os preços dos bilhetes de ingresso para a pista de gelo, carrossel, mini-roda e comboio que serão instalados no Jardim da Liberdade, onde funcionará também um mercadinho de Natal. O Largo do Seminário receberá o tradicional presépio.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, diz que o evento Reino de Natal tornou-se numa referência, gerando um impacto positivo na economia local que justifica o aumento de investimento neste evento com o objectivo de criar novas dinâmicas e atrair novos públicos ao centro histórico de Santarém.