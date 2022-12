Bombeiros Municipais do Cartaxo celebraram 86.º aniversário

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo comemoraram 86 anos a 25 de Novembro e a data foi assinalada no quartel da corportação com a deposição de uma coroa de flores junto ao Monumentos aos bombeiros falecidos. A cerimónia de deposição de flores foi presidida pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor. Para assinalar a data os Bombeiros Municipais do Cartaxo organizaram, no mesmo dia, um colóquio técnico que debateu as novas abordagens do socorro prestado a pessoas e instituições na protecção de vidas humanas e bens patrimoniais.

O colóquio contou com a participação do presidente do município, do comandante da corporação, Vítor Rodrigues e do Comandante Operacional Distrital de Santarém, David Lobato. O debate foi moderado por Rui Santos, Segundo Comandante da Corporação. Marcaram presença na cerimónia o vice-presidente do município, Pedro Reis e as vereadoras Maria João Oliveira e Maria de Fátima Vinagre.