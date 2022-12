Observatório vai avaliar estado da educação em Vila Franca de Xira

Iniciativa do município pretende dar à comunidade uma ferramenta para monitorizar a qualidade da educação que se pratica no concelho. Iniciativa está inserida no Dia Internacional da Cidade Educadora.

Acompanhar, monitorizar e reflectir sobre a qualidade, eficácia e eficiência do sistema educativo local de Vila Franca de Xira são alguns dos objectivos do novo Observatório da Educação lançado pelo município.

A ferramenta, acessível a toda a comunidade escolar, foi lançada a 30 de Novembro a propósito do Dia Internacional da Cidade Educadora. O observatório está disponível no site da câmara e fornece indicadores úteis para caracterizar globalmente a rede de escolas públicas do concelho, no que diz respeito por exemplo ao número de alunos, cursos existentes, resultados de avaliação, entre outros indicadores estatísticos.

A informação é construída com base em dados recolhidos directamente dos sistemas de gestão de alunos dos agrupamentos de escolas e escolas secundárias não agrupadas, sendo actualizados regularmente por período e semestre lectivos.

A plataforma do Observatório de Educação foi desenvolvida em colaboração com uma empresa de consultoria da área da estratégia e performance organizacional. A mesma entidade preparou uma plataforma de gestão de informação de educação no município, um instrumento de gestão para os autarcas para permitir uma melhor análise de dados e contribuir para a tomada de melhores decisões. A nova plataforma tem como objectivo, também, vir a apoiar a monitorização da carta educativa do concelho de Vila Franca de Xira.