Paula vai há 17 anos ao local onde perdeu a filha e o marido

Paula Santos, se pudesse, mudava o dia 5 de Maio de 2005. Tinha atrasado o pequeno-almoço ou não tinha saído com a família de Forte da Casa, Vila Franca de Xira, para ir para uma casa de férias na Lourinhã. Aquele passeio da Lourinhã a Caldas da Rainha até podia ter ficado para outro dia. Mas foi naquele dia e numa curva ainda no concelho onde estavam alojados que um carro embateu a alta velocidade na lateral do Renault 19, onde seguia com o seu marido e as duas filhas, de dois e quatro anos. Vítor e a menina mais nova perderam a vida naquele instante. Paula Santos curou-se das fracturas do osso do esterno e das costelas partidas, mas nunca se curou das feridas psicológicas e teve de reaprender a viver.

Passados 17 anos ainda dá por si a remoer nos segundos que antecederam a colisão. “Vi um carro com duas rodas no ar, gritei, o Vítor tentou afastar o nosso carro para uma estrada em gravilha. Não deu tempo. O outro carro parecia uma flecha a vir na nossa direcção. Mas se o embate tivesse sido de frente se calhar não tinham morrido”, pelo menos foi o que lhe disseram na altura os bombeiros. Paula e Vítor levavam cinto de segurança, as meninas iam acomodadas e seguras nas cadeiras-auto e a velocidade a que seguiam era abaixo da permitida naquele troço da Estrada Nacional 247, à saída da Lourinhã.

