Plano de arborização de VFX em consulta pública

Está em consulta pública para recolha de contributos dos munícipes durante o mês de Dezembro o novo Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU) do concelho de Vila Franca de Xira. O plano pode ser consultado no site da câmara e os moradores poderão dar as suas opiniões sobre o documento com vista a melhorá-lo.

É um documento que tem como objectivo promover a plantação de novas árvores no concelho e é um documento desenvolvido pelos serviços técnicos municipais do Departamento de Ambiente e Espaço Público.

Em comunicado o município explica que a promoção da arborização urbana é uma ferramenta importante na continuidade e na consolidação da estrutura verde, na melhoria da capacidade adaptativa e na diminuição da vulnerabilidade das cidades relativamente a impactos decorrentes das alterações climáticas a nível local.

Com mais árvores, considera o plano, melhor qualidade ambiental e saúde humana poderão ser alcançados, devido à capacidade dos elementos arbóreos absorverem quantidades significativas de poluentes do ar.

“Todas as árvores existentes no concelho são elementos de importância ecológica e ambiental a preservar e é neste sentido que o PMAU define acções que acautelam não só a sua preservação, mas também o reforço do património arbóreo concelhio através do planeamento de novas plantações”, conclui o município.