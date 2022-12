Vila Franca de Xira vai estar atenta à chegada da Carris Metropolitana

As empresas adjudicatárias da Carris Metropolitana estão em condições de começar a operar na margem norte da Área Metropolitana de Lisboa (AML) em Janeiro de 2023 onde se inclui o concelho de Vila Franca de Xira.

A informação foi avançada pelo presidente do município ribatejano, Fernando Paulo Ferreira, na reunião de câmara que se realizou a 30 de Novembro. Tal como já havia sido projectado em Julho, o arranque das operações do novo operador único de transportes da AML terá lugar já a partir de Janeiro e o município diz que vai estar muito atento e irá acompanhar o arranque dos serviços para perceber se serão necessários pequenos ajustes de melhoria.

“As empresas informaram que já têm viaturas, motoristas e condições técnicas para darem entrada em funcionamento dos novos horários, rotas e linhas, depois de terem aprendido com a experiência difícil da margem sul”, explicou o autarca. As empresas prometeram também à comissão executiva da AML prestar um melhor serviço do que aquele que foi apresentado - com problemas - aos moradores da margem sul. “Vamos disponibilizar publicamente informação à medida que ela nos for disponibilizada pelos operadores”, prometeu o autarca.