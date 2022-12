Ourém continua à margem dos preparativos para a visita do Papa

Aproveitando a presença do Ministro da Economia e do Mar no congresso de hotelaria e turismo que decorreu em Fátima, Luís Albuquerque apelou à inclusão de Ourém no rol das autarquias envolvidas na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, que terá a presença do Papa Francisco, tendo este já confirmado a sua presença no Santuário de Fátima.

“Apelo para que transmita ao Governo a preocupação do município de Ourém e do próprio Santuário de Fátima. Estamos a menos de um ano da visita de Sua Santidade e continuamos à margem dos preparativos. Sabemos que o Governo está a trabalhar com outras autarquias envolvidas, como Lisboa e Loures, por exemplo. Ourém também tem de ter voz activa neste processo, para que possamos estar preparados para receber milhões de pessoas”, alertou.

O aviso surtiu efeito e o ministro António Costa da Silva demonstrou a sua solidariedade com o apelo do autarca. “Reconheço que o município de Ourém tem de ser incluído nestes preparativos. Temos de trabalhar todos juntos neste processo. “Sabemos que está prevista a chegada de cerca de 1,2 milhões de pessoas, num espaço de poucos dias. Temos de estar bem preparados, precisamente para que tudo decorra em segurança e possamos continuar a ser reconhecidos como um destino seguro”, reconheceu. A sessão de abertura do Congresso de Hotelaria e Turismo abriu com uma nota de boas vindas por parte de Bernardo Trindade, presidente da Associação dos Hoteleiros de Portugal. O Reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, o presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, e o presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, também discursaram na iniciativa.