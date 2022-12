Acidente mortal no Cartaxo rouba a vida a mãe e filha de Ferreira do Zêzere

Mãe teve morte imediata e filha, de 5 anos, faleceu um dia depois no hospital. Pai está em coma e filha mais velha, de 13 anos, está desamparada.

A manhã de quarta-feira, 23 de Novembro, foi fatídica para uma família brasileira que vivia há cerca de um ano em Ferreira do Zêzere. Adimilson, Ariely e as filhas, Ana Júlia e Ingrid Cristina, deslocavam-se a Lisboa ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para levantarem a documentação de Adimilson quando, na Estrada Nacional (EN) 3, na zona do Gaio, junto à Casa das Peles, concelho do Cartaxo, o seu automóvel entrou em pião após aquaplanagem provocando um violento acidente.

Ariely, de 33 anos, teve morte imediata no momento do embate com um veículo que seguia em sentido contrário. A filha mais nova do casal, Ana Júlia, de cinco anos, viria a falecer um dia depois no hospital. Adimilson, com ferimentos graves, encontra-se em coma induzido, enquanto Ingrid Cristina, a filha mais velha, de 13 anos, recupera no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A família tinha-se mudado para Ferreira do Zêzere há sensivelmente um ano. Ariely trabalhava numa empresa de agro-pecuária. “Era boa pessoa e gostava muito de ajudar quem precisava”, disse a O MIRANTE José Baptista, colega de trabalho que lidava diariamente com a brasileira. Adimilson, de 36 anos de idade, que luta pela vida ligado a uma máquina, é empregado de serração em Águas Belas.

Perante a tragédia o Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, em conjunto com a Associação de Estudantes da Escola Pedro Ferreiro, iniciou uma corrente solidária para que a pequena Ingrid Cristina possa ter em Portugal a sua avó, desejo que a sobrevivente do acidente manifestara já antes da tragédia do dia 23. “O objectivo da corrente solidária é ajudar a família da Ingrid, principalmente a avó, a vir a Portugal para apoiar a menina, que neste momento é praticamente orfã num país estrangeiro”, contou a O MIRANTE Sara Diogo, sub-directora do Agrupamento.

Quem desejar colaborar pode dar o seu contributo através dos seus educandos ou entregar na secretaria da Escola Pedro Ferreiro. O Agrupamento de Escolas divulgou o número do IBAN para donativo: PT50 0045 3333 4036 6945 8889 8.

“Abrimos a conta em nome da directora e da sub-directora da escola porque para abrir uma conta solidária demoraria no mínimo um mês para tratar dos aspectos burocráticos e legais e a Ingrid não tem um mês para estar à espera que arranjássemos dinheiro para a avó vir”, disse ainda Sara Diogo, garantindo que “o compromisso é com a Ingrid e com a sua família”.