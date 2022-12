HIV/SIDA: tratamento e a informação evoluíram mas o preconceito mantém-se

Lembra o caso que o tocou do doente que partilhou a situação com a família e foi proibido de ver o neto. Actualmente o hospital acompanha mais de um milhar de infectados, mais do dobro que em 2019.

É importante que cada um faça um teste ao HIV/SIDA pelo menos uma vez. O ideal seria todos os anos. O aviso é do director da Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital Distrital de Santarém, Fausto Roxo, a propósito do Dia Mundial de Combate ao HIV/SIDA que se assinala a 1 de Dezembro. Realçando que a doença tem cada vez mais incidência nos jovens, o médico desmitifica alguns fantasmas que ainda existem, dizendo que se pode abraçar, beijar, partilhar talhares ou copos. A unidade dirigida por Fausto Roxo acompanha mais de um milhar de utentes com HIV, um número que mais que duplicou em quatro anos. Há doentes acompanhados há mais de 20 anos.

Na vida de Fausto Roxo como médico há um doente que o marcou. A pessoa decidiu contar à família e o filho impediu-o de ver e tocar no neto. “O senhor chorou à minha frente por causa disso”, lembra, explicando que o utente só estava obrigado a partilhar a informação com profissionais de saúde e com quem se relaciona-se sexualmente. “A atitude do filho e da família só demonstra ignorância e preconceito que, infelizmente, ainda existe muito”, comenta, dizendo que em 30 anos evoluiu-se muito na terapêutica e no conhecimento da doença mas pouco se evoluiu no acabar com o preconceito.

Quanto mais cedo se descobrir que a pessoa está infectada, mais fácil é tratar o doente. O médico lembra que existem três formas de transmissão: a via sexual, sanguínea e gravidez de mãe para filho. Da mesma forma que o HIV/SIDA não é uma doença só de homossexuais. Também é uma doença de heterossexuais. O HDS acompanha mais de um milhar de utentes portadores de HIV, um número que se mantém estável em relação ao ano passado mas comparando com 2019, antes da pandemia, eram muito menos, cerca de 400. O HDS continua a receber novos doentes, de todo o distrito e também distritos limítrofes. “Todas as semanas temos novos casos, mas já não existem óbitos como há 20 anos uma vez que a doença se tornou crónica, por isso a tendência é o número de doentes aumentar”, explica o médico, acrescentando que mais de 90% da transmissão acontece por via sexual.