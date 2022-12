Hospital de Santarém adquire instrumento de trabalho de apoio à gestão

O projecto “Plataforma de Business Intelligence (BI)” foi apresentado no Hospital Distrital de Santarém (HDS) com o objectivo de promover a transformação digital da instituição. É um instrumento de trabalho essencial de apoio à gestão, uma vez que permite a centralização de dados num único software, garantindo uma maior rapidez, fiabilidade e transparência dos dados.

Anteriormente todos os dados de monitorização da actividade assistencial eram trabalhados de forma manual. Com a implementação da plataforma, a informação de gestão passa a estar diariamente acessível permitindo que todos os dirigentes façam uma análise e avaliação dos serviços que dirigem e tomem as melhores medidas de gestão.

Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do HDS, diz que o projecto está inserido nos objectivos estratégicos da instituição e que “não é possível gerir se não se conseguir medir”.

A Plataforma de BI integra-se no “Hospital Digital – MyHDS”. O projecto, no valor de cerca de 200 mil euros, é financiado em 85%, sendo os restantes 15% assumidos pelo Hospital Distrital de Santarém.