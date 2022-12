Mulher detida na posse de mais de 4 mil doses de canábis

Uma mulher de 61 anos foi detida pela GNR por tráfico de estupefacientes no concelho de Torres Novas. Das buscas domiciliária e em dois em veículos resultou ainda a apreensão de 4034 doses de canábis; 564 ramos canábis em fase de secagem; 11 plantas de canábis; uma balança de precisão; uma ventoinha; um desumidificador; e 1 337 sacos herméticas de embalamento de estupefaciente.

A suspeita foi constituída arguida e os factos comunicados ao Ministério Público. A operação, que decorreu no dia 28 de Novembro, contou com o reforço da Unidade de Intervenção do Destacamento de Intervenção de Santarém e do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém