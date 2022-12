Obras no Hospital de Abrantes não avançam por falta de uma assinatura

“É lamentável que centenas de milhares de pessoas de toda a região do Médio Tejo sejam prejudicadas por uma evidente má gestão de prioridades e pouca eficácia na ultrapassagem das teias burocráticas dos ministérios”, afirma Manuel Soares, porta-voz da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, à Lusa.

Segundo o dirigente, as obras na Urgência do Hospital de Abrantes, uma das três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, têm projecto, financiamento, concurso feito e empresa escolhida para fazer a obra, mas está a faltar a assinatura de um membro do Governo numa portaria de extensão para que se concretize a adjudicação e o consequente início das obras.

“Temos todos a ganhar que essas obras sejam feitas o mais depressa possível”, defendeu, lembrando que “anúncios houve já muitos”, não se compreendendo os motivos de uma situação em que são as populações e os próprios profissionais de saúde que saem prejudicados.

O Conselho de Administração do CHMT, presidido por Casimiro Ramos, confirmou à Lusa que se está a aguardar “a publicação da portaria de extensão de encargos pelo Ministério das Finanças”, não adiantando mais pormenores sobre a situação.

No final de Setembro, no anúncio do arranque das obras de construção das novas instalações das Consultas Externas e do serviço de Gastroenterologia do Hospital de Abrantes, Casimiro Ramos afirmou que os trabalhos estavam previstos decorrer em simultâneo com a requalificação do Serviço das Urgências Médico-Cirúrgicas. Prevê-se que o investimento seja de cerca de 2,9 milhões de euros.