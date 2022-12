Abrantes recebe Jornadas Sociais e da Saúde

O Edifício Pirâmide recebe na terça-feira, 6 de Dezembro, o ciclo de conferências "A Inclusão faz Abrantes", Jornadas Sociais e da Saúde, organizadas pelo município.

A sessão de abertura terá como oradores Isabel Almeida Rodrigues, secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, e Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes.

Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, será o autor do segundo painel, "Prevenção de Doenças e Promoção da Segurança das Pessoas Idosas". Na parte da tarde Sílvia Abreu, presidente da Associação Tocar n'Alma, conduzirá a palestra e sessão artística "Recuso Ser Vítima", uma história na primeira pessoa que pretende "inspirar e transformar".

Raquel Olhicas, vereadora responsável pela área da Saúde e Acção Social, encerrará as Jornadas Sociais e da Saúde pelas 16h45.