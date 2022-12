Cerci de Azambuja lança concurso público para complexo social e de saúde em dia de aniversário

Cooperativa de apoio a pessoas com deficiência dá mais um passo para a concretização do Complexo Social e de Saúde da Quinta das Rosas.

A Cerci Flor da Vida de Azambuja lançou na segunda-feira, 5 de Dezembro, dia em que a cooperativa que presta apoio a pessoas com deficiência comemorou 41 anos, o concurso público para a construção do Complexo Social e de Saúde da Quinta das Rosas, em Azambuja.

A infraestrutura visa melhorar a resposta ao apoio a pessoas com deficiência em Azambuja e concelhos limítrofes, estando prevista a implementação de mais 90 camas, capacidade de resposta para 140 utentes e criação de mais 76 postos de trabalho. Do complexo farão parte um lar residencial para 30 utentes, uma estrutura residencial para pessoas idosas com grandes dependências (30 camas), um centro de actividades e capacitação para a inclusão (30 utentes), uma unidade de cuidados continuados integrados de longa duração e manutenção (30 camas), serviço de apoio domiciliário para pessoas com deficiência (50 utentes) e clínica de saúde e exames de diagnóstico complementares.



O Complexo Social e da Saúde da Quinta das Rosas, cujo projecto foi desenvolvido em tempo de pandemia, assim como a sua candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência que foi aprovada, tem um investimento global na ordem dos 4,5 milhões de euros mais IVA, fora os 899 mil euros já financiados pelo Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), da Segurança Social para o lar residencial.