Prisão preventiva para suspeito de violação de menor em Ourém

Os factos terão ocorrido no início de Outubro, num estabelecimento de diversão nocturna no concelho de Ourém.

Um suspeito de violação de uma menor de 16 anos em Ourém foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria e vai ficar em prisão preventiva a aguardar o desenrolar do processo. A Polícia Judiciária anunciou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção de um homem, estrangeiro, de 28 anos de idade, fortemente indiciado pelo crime de violação de uma menor de 16 anos.

A detenção ocorreu em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Tomar, após a investigação aos factos, que terão ocorrido no início de Outubro, num estabelecimento de diversão nocturna, no concelho de Ourém. Obtida notícia, a Polícia Judiciária procedeu a imediatas diligências, identificando o autor e recolhendo prova que o indiciava fortemente da autoria dos factos denunciados, acrescentou o comunicado da PJ.

Segundo a nota de imprensa, o suspeito procurou evitar a sua captura, fugindo para a região norte de Portugal, facto que foi apurado pela investigação, solicitando a imediata intervenção das autoridades judiciárias, que emitiram mandado de busca para o domicílio por aquele ocupado e mandado de detenção, prontamente cumpridos. Após ter sido presente ao juiz de instrução no primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.