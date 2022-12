Remoção de açude obsoleto no Alviela é projecto pioneiro em Portugal

Barreira no leito do rio Alviela resulta de uma cooperação entre os municípios de Alcanena e Santarém e o GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente

Um açude no rio Alviela considerado obsoleto vai ser removido na primeira quinzena de Dezembro, caso as condições meteorológicas o permitam. A eliminação dessa barreira no leito do Alviela, numa zona de fronteira entre as freguesias de Louriceira (Alcanena) e Vaqueiros (Santarém) resulta de uma parceria entre os Municípios de Santarém e de Alcanena e o GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente.

O protocolo de cooperação foi assinado no dia 2 de Dezembro em Vaqueiros pelos presidentes das câmaras de Alcanena e de Santarém, Rui Anastácio e Ricardo Gonçalves, respectivamente. Trata-se de uma acção pioneira no nosso país, a que os autarcas e o representante do GEOTA deram o devido ênfase.

A intervenção é financiada pela Fundação MAVA, no âmbito do projecto Rios Livres GEOTA, abrangendo a remoção do açude, a estabilização das margens e a plantação de vegetação ribeirinha autóctone. Após a assinatura do protocolo realizou-se uma sessão de esclarecimento sobre a reabilitação do troço do Alviela e apresentação do projecto dirigida pela equipa Rios Livres do GEOTA e pelo representante da empresa especialista em reabilitação de rios, a E-Rio.