Transformar o Campo Infante da Câmara é um sonho que vai levar muito tempo a realizar

Uma coisa é certa: as obras vão custar muito dinheiro, vão ser feitas por fases e há um logo caminho a percorrer. Há 27 anos que os políticos locais discutem o assunto.

O futuro do Campo Infante da Câmara, espaço central e emblemático da cidade de Santarém, voltou a ser tema da agenda na assembleia municipal, desta vez para ser dado a conhecer aos autarcas um conjunto de ideias para o local elaboradas por especialistas da Faculdade de Arquitectura de Lisboa. O ‘masterplan’ - como é descrito - aponta uma série de cenários, como a construção de um fórum multiusos, de um centro de estágios e de recintos polidesportivos, de várias praças, mas abre também portas a outras possibilidades, como a instalação de um terminal rodoviário, a ampliação do centro escolar ali existente, a criação de miradouros ou a extinção do Campo Chã das Padeiras, adaptando-o para recinto da feira quinzenal.

É mais um esboço de intenções para uma zona da cidade com grande carga histórica, onde até meados da década de 1990 decorreu a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo. A partir daí, muitas têm sido as ideias, projectos, reuniões e promessas para uma área com quase 10 hectares que tem sido objecto de intervenções avulsas, como a requalificação ou demolição de antigos edifícios ou o asfaltamento de grande parte do piso.

Uma discussão com 27 anos

A esse propósito, o presidente da assembleia municipal, Joaquim Neto (PS), recordou que em 1995 tinha estado numa assembleia municipal, naquela mesma Casa do Campino, ainda antes de ser requalificada, onde um dos temas era precisamente o futuro do Campo Infante da Câmara. Vinte e sete anos passados, continua a debater-se o assunto e o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, deixou já o aviso de que a operação estética para dar novo rosto ao local vai ser demorada. A intervenção tem de ser feita por fases, porque custa “muitos milhões de euros” e é necessário encontrar fontes de financiamento. E, pelo meio, ainda vai haver mais discussão pública sobre o assunto, prometeu o autarca.”É um sonho que levará muito tempo a realizar”, admitiu.

Pelo que foi ouvido, os arquitectos projectam um grande espaço público com menos área impermeabilizada (menos alcatrão) e mais ensombramento, que vai ser uma espécie de canivete suíço, tantas são as funcionalidades ventiladas. Os especialistas trabalharam em cima das recomendações aprovadas pela assembleia municipal em 2018 e também tendo em conta os imóveis já existentes, como a Praça de Touros Celestino Graça e a Casa do Campino, peças inamovíveis na futura configuração. “Este espaço precisa que o ajudemos a sobreviver e esse processo precisa de ser desencadeado”, enfatizou um dos arquitectos.

De concreto ficou a intenção expressa pelo vice-presidente da câmara, João Leite, de iniciar os procedimentos de contratação dos projectos de execução da primeira fase da intervenção já em 2023.