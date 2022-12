Associação de pais quer mais acções de sensibilização junto dos alunos da Secundária Gago Coutinho

Promover mais acções de sensibilização e de informação junto dos alunos sobre diversos problemas do quotidiano, como a educação sexual, consumo de substâncias, saúde mental, bullying e a depressão, são alguns dos objectivos da nova presidente da Associação de Pais da Escola Secundária Gago Coutinho de Alverca. Magda Santos está no cargo há um mês e reconhece o peso da responsabilidade de representar os pais de uma das maiores escolas do concelho de Vila Franca de Xira, que tem mais de 1.500 alunos. Acredita que, além da educação que vem de casa, a escola deve também ter um papel conciliador entre formação social e educação, o que ajuda no desenvolvimento de cidadãos atentos e conscientes da realidade.

A associação de pais e a escola estão a trabalhar num projecto para a criação e construção de um espaço de convívio, principalmente para os dias de chuva, algo que não ficou construído aquando das obras de renovação e expansão da escola por parte da Parque Escolar. “A Gago Coutinho é uma escola que faz por inovar, que está em constante evolução e isso faz toda a diferença”, entende. Magda Santos não é estranha ao cargo que agora desempenha, tendo passado pela presidência de associações de pais noutras escolas onde o seu filho foi estudando, e já fazia parte desta última associação de pais desde que o filho lá entrou há três anos. A dirigente admite que, de todas, esta é escola onde a direcção é mais receptiva e activa no contacto e preocupações da associação de pais.

Além de reunir e ouvir os pais, a associação faz o mesmo com os alunos, resultando na resolução de diversos problemas que vão surgindo. “A minha realidade com a escola, inicialmente enquanto aluna e agora enquanto mãe, nem se podem comparar. A escola já era grande na altura, mas agora está incrivelmente maior e mais dotada de tudo aquilo a que os alunos e docentes necessitam para as suas actividades. Ficaram sem dúvida umas instalações de topo. Os problemas com a Parque Escolar prejudicaram a escola, mas fico feliz que já tenham ficado concluídas as obras”, considera.

Cursos profissionais

com boa procura

A secundária partilha o nome com um dos pilotos que maior importância teve na história de Portugal e cuja aventura na travessia do Atlântico Sul, rumo ao Brasil, celebrou recentemente o seu centenário. Como tal, e devido à proximidade das oficinas da OGMA, um dos cursos profissionais que a escola oferece é o de Manutenção de Aeronaves e Material de Voo. Alguns alunos deste curso têm vindo a realizar estágios na OGMA e alguns acabaram mesmo por lá encontrar emprego. Para além deste curso a escola oferece também cursos profissionais nas áreas de Auxiliar de Saúde, Electrónica, Automação e Computadores, Comunicação, Marketing e Relações Públicas e Publicidade, Mecatrónica Automóvel, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Técnico de Turismo, Apoio Psicossocial, Electrotecnia e Electromecânica.

“Há cada vez mais jovens que têm decidido o que querem fazer. Um curso profissional prepara-os de uma forma excelente a nível prático e dá-lhes conhecimento relativamente à área. Isso não impede, e pelo contrário, até promove, que estes alunos sigam muitos deles para a universidade, para aprimorarem os seus conhecimentos e é notório que a preparação do curso profissional também os irá ajudar nisso”, comenta Magda Santos.