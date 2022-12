Autoridades procuram homem que assaltou e agrediu mulher em Tomar

Um homem está em fuga depois de ter agredido com violência uma mulher durante um assalto na Quinta da Atouguia, freguesia de Madalena e Beselga, no concelho de Tomar, provocando-lhe ferimentos graves. A vítima foi transportada para o Hospital de Tomar, sendo depois transferida para o Hospital de São José, em Lisboa.

As autoridades estão à procura do suspeito desde terça-feira, 6 de dezembro, dia em que o assalto ocorreu.