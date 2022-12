Depósitos verticais da Fabrióleo vão ser removidos

Os 13 depósitos verticais da Fabrióleo com águas contaminadas já foram vendidos, o que significa que a remoção dos líquidos tóxicos dos mesmos deverá acontecer muito em breve. “A operação já começou e iniciou-se com a caracterização dos depósitos, ou seja, foi contratada uma empresa pelo administrador da insolvência para perceber a massa líquida e massa sólida que compõem estes efluentes e o processo todo de remoção”, revelou o vereador João Trindade na última reunião de executivo de Torres Novas.

O autarca recordou que parte dos derrames que aconteceram no último ano tiveram lugar nessa parte da fábrica, pelo que parte do problema ficará resolvido. “É uma excelente notícia”, disse o vereador, esperando que aconteça o mesmo com os resíduos da ETAR (Estação Tratamento de Águas Residuais) e as lamas ácidas das lagoas após a aprovação do Orçamento de Estado.

Recorde-se que a câmara municipal chegou a notificar os donos da empresa para fazerem a descontaminação, que nada fizeram e, entretanto, a firma entrou em insolvência, decretada em Abril deste ano. A Fabrióleo foi mandada encerrar pelo IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) em 2018 na sequência de um conjunto de denúncias e inspecções, num processo que se arrastou pelos tribunais, sofreu várias contra-ordenações, a última aplicada em Abril de 2021 pela APA, com uma multa de 400 mil euros.

Os proprietários da Fabrióleo abriram, entretanto, a Extraoils, em Vendas Novas. Recentemente a Câmara de Vendas Novas considerou “lamentável, recorrente e intolerável” a situação do mau cheiro vivida naquele concelho decorrente de descargas no esgoto público por parte da empresa. A autarquia quer encerrar o colector de descargas da Extraoils.