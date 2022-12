Sete anos de prisão para mulher que esfaqueou namorado em Santarém

O Tribunal de Santarém condenou a uma pena de prisão de sete anos e seis meses de prisão a mulher, de 37 anos, que esfaqueou o namorado num apartamento na Rua Pedro de Santarém em Santarém na sequência de uma discussão conjugal e o deixou a esvair-se em sangue.

O caso remonta a 5 de Outubro de 2021 e a vítima de 28 anos, que foi esfaqueada na zona do abdómen, foi sujeita a cirurgia de urgência no Hospital de Santarém e sobreviveu. O tribunal deu como provado que a arguida agiu com intenção de matar o namorado, Bruno Videira, com que matinha uma relação há dois anos, marcada pelo ciúme e sentimento de posse.

A mulher de nacionalidade brasileira, recorde-se, esteve fugida das autoridades durante um mês tendo-se entregue à polícia ao final desse tempo.