Utentes alertam para problemas na estação de Castanheira do Ribatejo

Habitantes da Castanheira do Ribatejo concentram-se, na tarde desta quarta-feira, 7 de Dezembro, junto à estação de comboios da localidade para lembrar problemas na infraestrutura, confirmou fonte da comissão de utentes.

A acção, organizada pela Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, decorre a partir das 15h00 e contará com a presença da vereadora Ana Afonso, eleita pela Coligação Nova Geração (PSD/CDS/MPT/PPM).

Pedro Gago, da comissão de utentes, referiu à Lusa alguns problemas existentes na estação, como a avaria de máquinas de bilhética, a falta de segurança no local e a existência de casas de banho encerradas. A estação da Castanheira do Ribatejo é uma das paragens da Linha da Azambuja, operada pela Comboios de Portugal (CP) no distrito de Lisboa.