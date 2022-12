“Viver o Natal” no Cartaxo promove cultura, produtos e empresas locais

Aos domingos e no feriado de 8 de Dezembro há artesanato, doçaria regional, vinhos produzidos no concelho e propostas para presentes de Natal

A Câmara Municipal do Cartaxo volta a organizar o programa “Viver o Natal”, para promover a cultura, o desporto, a gastronomia, os produtos, as empresas e o comércio local, afirma o município em comunicado. O programa, realizado com o apoio das juntas de freguesia, comerciantes, empresas, comunidade educativa, colectividades e associações e IPSS do concelho, inclui animação de rua, programação cultural e um Mercadinho de Natal, no Mercado Municipal da cidade.

Neste espaço, aos domingos e no feriado de 8 de Dezembro, há artesanato, doçaria regional, vinhos produzidos no concelho e propostas para presentes de Natal, como livros em segunda mão que a Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita coloca à venda pelo preço simbólico de 1 euro.