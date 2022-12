Dia da Imaculada Conceição. Em Santarém há um azulejo em homenagem à virgem Maria

Em Santarém, na Rua 31 de Janeiro, em frente ao Jardim da República, um edifício antigo ostenta um painel de azulejos que não passa despercebido aos transeuntes que olhem por cima do portão onde está a obra, que invoca o terceiro centenário da proclamação de Nossa Senhora da Conceição como padroeira do “reino de Portugal”, data que se assinala esta quinta-feira, 8 de Dezembro, feriado nacional.

O painel data de 1946 e apesar de o prédio, que pertenceu à Misericórdia de Santarém e foi vendido para adaptação a fogos de habitação, estar em obras o painel de azulejos continua em bom estado.

O dia 8 de Dezembro, invoca a vida e a virtude da mãe de Jesus que o concebeu sem marca do pecado original, tendo a igreja católica atribuído o título de dogma católico no dia 8 de Dezembro de 1854.

Durante séculos, o Dia da Mãe era comemorado no dia 8 de Dezembro antes de ser mudado para Maio.

Segundo a história, em 25 de março de 1646, o rei D. João IV organizou uma cerimónia em Vila Viçosa, para agradecer a Nossa Senhora a restauração da independência de Portugal em relação à Espanha. Declarou-a padroeira e rainha de Portugal e desde então nenhum rei usou a coroa na cabeça, que só estava disponível para a Imaculada Conceição.