Em Abrantes há enfermeiras que fazem partos mais felizes

No Hospital de Abrantes, as enfermeiras Hermínia Barradas e Paula Moutinho preparam as grávidas para o lado mais mental do parto e que acaba por ser mais feliz. Já vão no sexto curso, que tem a duração de quatro semanas cada um, e já ajudaram cerca de 60 casais.

Eduarda Catarrinho tem 22 anos e aguarda o nascimento do seu primeiro filho, Jorge, para 20 de Dezembro. Confessa que tenta não pensar no momento do parto mas à medida que a data se aproxima vai ficando mais ansiosa. A jovem da Chainça, concelho de Abrantes, ouviu falar no curso Gentle Birth (Parto Gentil) no Hospital de Abrantes e decidiu inscrever-se. O curso tem a duração de quatro semanas e realiza-se uma vez por semana, sempre às terças-feiras, durante duas horas.



O MIRANTE assistiu à terceira aula do sexto curso e testemunhou a cumplicidade entre grávidas e enfermeiras. O namorado de Eduarda Catarrinho não conseguiu estar presente na sessão, mas a jovem garante que já aprendeu truques para lidar com a ansiedade. “Sei que no dia do parto as emoções estão à flor da pele e posso não me recordar de tudo o que aprendi, mas o mais importante são os exercícios, a convivência com os outros casais e a troca de experiências”, refere a jovem.



*Leia a reportagem completa na edição semanal em papel desta quinta-feira, 8 de Dezembro