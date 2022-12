Fátima debateu turismo religioso e o futuro da cidade

As comemorações dos 25 anos de elevação de Fátima a cidade envolveram um debate na noite de sábado, 3 de Dezembro, onde se traçou vários cenários para o seu futuro. Estiveram presentes como oradores, Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, e o Reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas.

Perante uma sala lotada foram abordados assuntos relevantes como a importância da localização do novo aeroporto para a dinâmica do concelho assim como a ligação dos caminhos-de-ferro e a articulação com o tecido empresarial, o Santuário e as entidades públicas que gerem o território.

Do debate saiu também o reforço da necessidade de aumentar a taxa de permanência dos turistas na região e o alerta para as dificuldades na fixação de população. Foram discutidas igualmente as políticas de promoção de Fátima no mundo, bem como o Plano de Urbanização e as suas repercussões e as Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam em 2023.