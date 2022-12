Professor e aluno do Politécnico de Tomar distinguidos pelo Governo

Distinção surge na sequência de um trabalho no arquivo de notícias do jornal Público que se encontra alojado no domínio do Instituto Politécnico de Tomar. São cerca de 67.500 notícias entre 2010 e 2021.

O professor Ricardo Campos e o aluno Diogo Correia, da licenciatura em Informática e Tecnologias Multimédia, da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, pertencente ao Instituto Politécnico de Tomar (IPT), receberam da ministra da Ciência e Ensino Superior, Elvira Fortunato, dois prémios pelo trabalho desenvolvido na plataforma arquivo.pt.

A cerimónia da entrega dos prémios teve lugar no teatro Thalia, em Lisboa, durante o Dia Mundial da Ciência, numa sessão com o tema “A excelência da investigação em Portugal”. Para além de Elvira Fortunato, estiveram presentes o primeiro-ministro e o ministro da Economia e do Mar.

O trabalho desenvolveu-se no arquivo de notícias do jornal Público e encontra-se alojado no domínio do Instituto Politécnico de Tomar. Ao todo são cerca de 67.500 notícias entre 2010 e 2021.