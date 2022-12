Rede Internacional Académica da Lusofonia deu primeiros passos no Politécnico de Santarém

A Rede Internacional da Lusofonia (RIAL) deu os primeiros passos durante o 3º Simpósio de Economia e Gestão da Lusofonia 2022, que decorreu no Instituto Politécnico de Santarém, entre 15 e 17 de Novembro. Reitores, presidentes, directores-gerais e administradores das instituições e ensino superior e centro de investigação já integrados na rede do Simpósio manifestaram a intenção de serem membros fundadores da RIAL.

O presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, destacou a importância da RIAL como uma plataforma de aproximação de instituições de ensino superior cujo denominador comum é a língua portuguesa. “O português é a língua mais falada no hemisfério sul e existe uma cultura própria que aproxima os povos da lusofonia. É importante aproveitar estas sinergias em prol das instituições e das comunidades que servem, até porque o desenvolvimento científico e tecnológico destes países está em franco desenvolvimento, o que proporciona um vasto conjunto de oportunidades para a cooperação e desenvolvimento de formações e projectos de investigação conjuntos”, destacou João Moutão.

Os signatários comprometeram-se à adopção de todos os actos e processos necessários para a criação e implementação da RIAL. As entidades signatárias da Carta de Compromisso para a criação da Rede RIAL são oriundas de cinco países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, sendo 20 as instituições de ensino superior/centros de investigação integrantes. Ficou estabelecido que estas instituições garantem um espaço de actuação intercontinental, multicultural, colaborativo, inovador e criativo, de investigação e desenvolvimento em múltiplos domínios científicos da investigação onde actuam milhares de investigadores e dezenas/centenas de milhar de alunos.

Alguns dos objectivos da RIAL são: promover a internacionalização das instituições de ensino superior suas associadas através da realização de actividades académicas, científicas e culturais no âmbito da educação e pesquisa; organizar ou apoiar a organização de actividades de cooperação internacional no âmbito da gestão da Educação ou do ensino superior; e desenvolver ou apoiar o desenvolvimento de projectos de cooperação internacional nas diferentes áreas do conhecimento, fomentando a organização de redes de investigação orientadas para projectos de valor estratégico.