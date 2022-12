Bombeiro da Barquinha abandona corporação depois de espancar cão com barra de ferro

A situação aconteceu em Atalaia e, segundo moradores, era frequente. O vídeo foi partilhado pelo grupo Intervenção Resgate Animal. Corporação diz não se rever nas atitudes do elemento e afirma não ter conhecimento destas práticas.

O grupo Intervenção Resgate Animal (IRA) partilhou um vídeo nas redes sociais que mostra um operacional da Associação de Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha a espancar um cão da raça labrador com uma barra de ferro. A situação aconteceu na freguesia de Atalaia e, segundo relatos de moradores, era frequente. O bombeiro, na casa dos 30 anos, tinha mais quatro cães que também apresentavam sinais de maus-tratos.

No dia em que o IRA visitou de surpresa a casa do bombeiro, e foi convidado pelo próprio a entrar na propriedade, reparou que o espaço destinado aos animais estava repleto de fezes, colchões ardidos, lixo, sucata, entre outras resíduos. O grupo diz que encontrou “um cachorro com cinco dias de vida cheio de pulgas, a mãe do cachorro com uma hemorragia e magríssima, um cão sénior magríssimo e completamente aterrorizado, uma cadela pitbull magríssima e claramente utilizada para reprodução e o cão que era espancado mais frequentemente.

O bombeiro terá negado os maus-tratos afirmando apenas que lhes dá “de vez em quando um pontapezinho como correctivo”, nomeadamente quando o labrador saltava a cerca para ir ter com os donos.

A GNR (Guarda Nacional Republicana) foi chamada ao local e levantaram um auto de notícia por maus-tratos a animais de companhia. Também foram levantadas contra-ordenações por falta de documentação e vacinas. Os animais foram recolhidos pelo IRA e encaminhados para um hospital veterinário para avaliação comportamental e, se estiverem aptos, vão para adopção.

“Estranhamente o cão ainda está vivo, mas claramente nenhum deles está bem fisicamente e muito menos emocionalmente”, afirma o IRA.

Corporação desconhecia maus-tratos

Num comunicado assinado pelo comandante os Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha dizem desconhecer totalmente a situação tendo conhecimento das mesmas através das redes sociais. Acrescentam que “não se revêem nas atitudes do elemento repudiando as mesmas”.

O Corpo revela que o bombeiro voluntário, “sem qualquer contrato de trabalho”, solicitou a exonoração do seu cargo e função. “Fundamental será que os tribunais sejam exemplares na aplicação da Justiça (…)”, conclui.