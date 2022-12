Centro Social da Parreira vive melhores dias mas ainda tem dificuldades

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca afirmou em sessão camarária que a direcção do Centro de Apoio Social da Parreira conseguiu arranjar verbas para pagar os ordenados em atraso às funcionárias e que está agora à espera das verbas referentes ao Fundo de Socorro Social para começar a pagar dívidas aos fornecedores. Paulo Queimado disse ainda que a direcção da instituição já negociou um plano de pagamento com o Instituto de Segurança Social para fazer face às dívidas que, segundo explicou a Segurança Social de Santarém a O MIRANTE, se devem a contribuições.

Recorde-se que em algumas conversas entre autarcas e dirigentes do concelho da Chamusca, temia-se que o Centro de Apoio Social da Parreira (CASP) não conseguisse aguentar a pressão de ter várias dezenas de milhares de euros em dívidas e que, na pior das hipóteses, tivesse de encerrar portas e deixar de dar resposta a cerca de meia centena de utentes, entre lar, apoio domiciliário e centro de dia. Esse cenário parece, para já, estar afastado.

Recorde-se que em Setembro de 2021, Jorge Ferreira, presidente da direcção do CASP, confirmou ao nosso jornal que o centro tinha uma dívida a rondar os 40 mil euros, numa altura em que os técnicos da Segurança Social apareciam quase todos os dias para realizar auditorias, verificar se as contas batiam certo e ver como funciona a instituição. No mês passado, o dirigente explicou ao nosso jornal que a Segurança Social congelou as contas da instituição, uma vez que o CASP não tem cumprido com várias obrigações financeiras, nomeadamente relacionadas com os descontos dos funcionários e outras contribuições. O dirigente afirma que na última semana elaboraram um plano de pagamentos que deve entrar em vigor brevemente.