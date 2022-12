Escola de Desporto de Rio Maior há 25 anos ao serviço do ensino

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) celebrou 25 anos de vida com uma sessão solene, no dia 5 de Dezembro, em que se prestou homenagem a diversas pessoas ligadas à história daquela instituição de ensino e que agora dão nome a vários espaços da escola. Entre elas estão o primeiro director da escola, José Rodrigues, o presidente do Politécnico de Santarém à data da criação da ESDRM, Jorge Justino, o primeiro presidente do conselho científico eleito, José Alves, o primeiro estudante inscrito, Carlos Mendes, e a primeira atleta olímpica de Rio Maior diplomada pela escola, Susana Feitor,



Na sessão prestou-se também tributo aos Campeões do Mundo 2022: Fernando Paulo, treinador Campeão do Mundo de Kickboxing; Francisca Cardoso, Campeã do Mundo de Kickboxing Low Kick – 60kgs; e Inês Salgueiro, Campeã do Mundo de Karaté Shotokan em Kata. Foram ainda entregues prémios aos diplomados com melhor média no ano lectivo 2021/22 e distinções aos funcionários com 15 e 20 anos de serviço, bem como os prémios “I&D em Gestão do Desporto – Prof. Albino Maria” e "José Pedro Inês Canadas".



A cerimónia contou com intervenções do director da ESDRM, Luís Cid, do presidente da Associação de Estudantes, Tiago Guilherme, do presidente da Assembleia de Escola, Luís Gonzaga, do vice-presidente da Câmara de Rio Maior, João Lopes Candoso, e do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, perante um auditório repleto.



O programa comemorativo contemplou ainda a inauguração de um mural alusivo à efeméride, da exposição “Quadros 25 Anos de História ESDRM”, do novo espaço “Galeria dos Diretores ESDRM” e com o descerrar das placas do “Auditório José Rodrigues”, “Biblioteca Jorge Justino”, “Sala de Reuniões José Alves”, “Sala de Exercício Susana Feitor” e “Sala AE Carlos Mendes”. Foi ainda descerrada uma placa alusiva ao início da construção da residência de estudantes. A animação musical esteve a cargo das tunas da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Bagatuna e Sal&Tuna.