Ponte D. Luís entre Almeirim e Santarém reaberta ao fim de três horas

A Ponte D. Luís, sobre o Tejo, entre Almeirim e Santarém, reabriu ao trânsito cerca das 12h00 desta sexta-feira, 9 de Dezembro, ao fim de cerca de três horas encerrada devido a um acidente que envolveu três viaturas ligeiras. O choque provocou ferimentos ligeiros em duas pessoas, que foram transportadas ao hospital.

O trânsito esteve cortado nos dois sentidos devido ao facto de as viaturas acidentadas estarem a ocupar as duas faixas de rodagem. A maior parte do tempo, em que o trânsito esteve cortado, cerca de duas horas, foi à espera da chegada dos reboques para a remoção dos veículos.