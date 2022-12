“Puxão de orelhas” a António Rodrigues na reunião de câmara de Torres Novas

Foi na parte final da última reunião de câmara de Torres Novas que Pedro Ferreira, presidente da autarquia, chamou a atenção ao vereador da oposição António Rodrigues. Depois de aprovado o orçamento para 2023, com a abstenção do ex-presidente, Pedro Ferreira (PS) deu um leve “puxão de orelhas” ao autarca eleito pelo movimento “P’la Nossa Terra”. “Durante 20 anos disse-lhe, e ele vai confirmar, que tinha de melhorar o seu feitio 5% por ano. Tem uma forma de se exprimir que nos encosta à parede, parece que somos todos burros”, atirou o líder do município, acrescentando; “há formas mais calmas e simpáticas de interagir”, sugeriu Pedro Ferreira.

António Rodrigues não gostou da reprimenda e a quente arrumou a mala e abandonou a reunião camarária. “Só faltava esta!”, exclamou Pedro Ferreira enquanto o vereador da oposição se mostrava exaltado ao abandonar a sala. Ainda não tinham passado 20 minutos quando António Rodrigues regressou à sala para entrar em confronto com Pedro Ferreira. O autarca afirmou que o actual presidente conviveu cerca de duas décadas com as suas convicções e com a sua maneira de ser e, por isso, estava surpreendido com as palavras de Pedro Ferreira. António Rodrigues, num tom elevado, sugeriu ainda que o actual executivo presidido por Pedro Ferreira “só está no lugar em que está” por causa dele.