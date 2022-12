Trânsito condicionado na Estrada de S. Domingos em Santarém

lA Avenida Álvaro Cunhal, conhecida pela Estrada de S. Domingos, que faz a ligação do bairro com o mesmo nome ao planalto da cidade, está condicionada devido ao perigo de derrocada. A câmara refere que estão a ser feitas intervenções para acautelar a segurança de pessoas e bens.

“A Proteção Civil Municipal criou uma área de segurança, e teve necessidade de interditar a passagem de veículos e peões, em cerca de 30 metros do troço”, refere o município. Segundo acrescenta a autarquia há uma supressão parcial da faixa de rodagem, sendo o trânsito desviado para a via central.