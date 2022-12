Equilibrar estudo e divertimento são fórmula para os bons resultados escolares

Os jovens falaram com O MIRANTE das suas estratégias no dia em que receberam distinções numa gala em Vila Franca de Xira.

Não existem fórmulas mágicas para o sucesso escolar, mas encontrar o equilíbrio entre os estudos, a vida social e a diversão pode ser uma mais-valia. Esta é a opinião de Francisco Rosado e Catarina Sequeira, dois alunos que receberam distinções pelo seu aproveitamento escolar na oitava Gala de Atribuição de Prémios de Mérito e Excelência Escolar em Vila Franca de Xira.

Dedicação, responsabilidade, esforço, interesse e curiosidade são algumas das características comuns nos dois alunos. Ambos estão no primeiro ano de faculdade nos cursos de Engenharia Física e Engenharia Biomédica. A Matemática e a Física foram as disciplinas favoritas de Francisco, de 17 anos, durante o secundário, mas confessa que nunca teve uma agenda rigorosa de estudo e que sempre conseguiu conciliar os livros com o lazer. “Aplicava-me nas aulas, mas não tinha uma agenda organizada e rigorosa de estudo”, reconhece. Catarina Sequeira concorda, acrescentando ainda que a atenção nas aulas é o factor mais importante para alcançar boas notas.

Francisco Rosadosubiu ao palco para receber o prémio de excelência pelo seu empenho em todas as actividades escolares, pelo dinamismo e espírito de liderança. “Sinto-me bastante orgulhoso por ver reconhecido todo o esforço durante o secundário”, afirma, com um sorriso no rosto. Para Catarina, que sempre se empenhou na escola, em especial nas disciplinas de Biologia e Matemática, receber o prémio de mérito é um estímulo para o futuro. “É sempre bom ver o nosso esforço reconhecido e este prémio é um incentivo para os alunos traçarem objectivos de aprendizagem”, afirma.

Os melhores dos melhores

No dia 30 de Novembro o Ateneu Vilafranquense foi o palco da 8ª Gala de Atribuição de Prémios de Mérito e Excelência Escolar. Foram reconhecidos mais de oito dezenas de alunos que se destacaram pelo esforço, dedicação e percurso escolar. A cerimónia foi realizada no âmbito da comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadoras. A Câmara de Vila Franca de Xira distinguiu “os melhores dos melhores”, como referiu o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

O autarca reconheceu o empenho e a dedicação dos alunos do concelho que tiveram resultados escolares de sucesso, que deram o exemplo a nível cívico e que se envolveram em projectos de escola e da comunidade. “São um exemplo e um orgulho para os colegas e para todos nós porque souberam fazer um esforço muito para além do talento que já têm”, sublinhou.

Fernando Paulo Ferreira destacou o papel importantíssimo dos professores e dos encarregados de educação, “que conseguem trazer novas perspectivas de futuro, que ajudam no desenvolvimento do talento dos alunos e que os acompanham diariamente”.