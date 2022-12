Escola de Ferreira do Zêzere angariou mais de 10 mil euros para ajudar sobrevivente do acidente no Cartaxo

O Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere angariou mais de 10 mil euros para ajudar Ingrid Cristina, a adolescente que sobreviveu ao trágico acidente no Cartaxo que roubou a vida à mãe e irmã e que deixou o seu pai em estado de coma, em que ainda permanece. A corrente solidária tem como objectivo ajudar a família da Ingrid a cuidar dela. A verba foi doada sobretudo por instituições e familiares dos alunos.

Entretanto os avós e uma tia de Ingrid, que completou 14 anos já depois do acidente, já estão em Portugal, vindos do Brasil, para acompanhar a recuperação da jovem que está hospitalizada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A manhã de quarta-feira, 23 de Novembro, foi fatídica para a família brasileira que vivia há cerca de um ano em Ferreira do Zêzere. Adimilson, Ariely e as filhas, Ana Júlia e Ingrid Cristina, deslocavam-se a Lisboa ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para levantarem a documentação de Adimilson quando, na Estrada Nacional (EN) 3, na zona do Gaio, junto à Casa das Peles, concelho do Cartaxo, o seu automóvel entrou em pião após aquaplanagem provocando um violento acidente. Ariely, de 33 anos, teve morte imediata no momento do embate com um veículo que seguia em sentido contrário. A filha mais nova do casal, Ana Júlia, de cinco anos, viria a falecer um dia depois no hospital.