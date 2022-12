Escola de Hotelaria de Fátima recebeu final de concurso de talentos

As mais recentes jovens promessas da gastronomia portuguesa disputaram, nos dias 6 e 7 de Dezembro, a final nacional da 11ª. edição do concurso “Jovem Talento da Gastronomia”, na Escola de Hotelaria de Fátima.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, esteve presente na entrega de prémios aos vencedores e destacou o facto da final estar a decorrer na Escola de Hotelaria de Fátima, destacando o papel preponderante do estabelecimento no panorama educativo regional e nacional, “sendo prova disso, a organização de eventos desta dimensão”.

A Escola de Hotelaria de Fátima e o município de Ourém foram dois dos parceiros institucionais da 11ª. edição da prestigiada competição, a mais importante para os jovens nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar e Pastelaria/Padaria.