Fundação Arca da Aliança há 25 anos ao serviço da população de Ourém

A Fundação Arca da Aliança realizou, na tarde de 8 de Dezembro, a comemoração dos 25 anos desde a sua fundação, numa festa que reuniu colaboradores, família e amigos da instituição. A celebração, que decorreu nas instalações da Fundação, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, que aproveitou a ocasião para reforçar a importância e mérito de todos os colaboradores da instituição no último quarto de século.

O autarca reconheceu a preponderância da Arca da Aliança para a qualidade de vida dos seus utentes, com particular atenção a famílias carenciadas, idosos, crianças nas suas diversas fases de crescimento e jovens em risco social.

Música, dança e muita animação, criada quer por artistas convidados quer pelos próprios colaboradores da Fundação, foram os elementos que pautaram as comemorações dos 25 anos de uma casa que se rege pelo lema “Existir para servir!”.