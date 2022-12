Há mais jovens interessados em participar activamente no desenvolvimento de Ourém

As Jornadas Mundiais da Juventude de 2023 são o tema da edição deste ano da Assembleia Jovem de Ourém, que conta com a participação de centenas de alunos.

Terminou mais uma ronda de visitas às escolas habilitadas a participar em mais uma edição da AJO - Assembleia Jovem de Ourém, que vai para a sua quinta edição. Nove escolas dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário receberam o presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, que explicou aos alunos o tema da edição deste ano: as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023.

Participam na Assembleia Jovem de Ourém a EB2,3 de Freixianda; a EB2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão – Caxarias; a EB2,3 D. Afonso, IV Conde de Ourém; a Escola Básica e Secundária de Ourém; o Centro de Estudos de Fátima; o Colégio do Sagrado Coração de Maria; o Colégio de S. Miguel; a Escola de Hotelaria de Fátima e a Escola Profissional de Ourém.

“E tu vais agir” é o lema da AJO que pretende motivar e desenvolver nos jovens competências para o exercício de uma cidadania activa e responsável, valorizando a sua participação informada. Pretende ainda aproximar os jovens dos eleitos locais, realçando a importância do seu contributo para a resolução de problemas de âmbito local, dando-lhes voz junto dos órgãos municipais.