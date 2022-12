Vai nascer uma nova creche em Louçãs

partilhe no Facebook

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou por unanimidade a proposta de abertura de concurso para criação de um projecto de requalificação da antiga Escola Básica de Louçãs, situada na freguesia de Nossa Senhora da Piedade, para dar lugar a uma creche.

O imóvel devoluto vai ser alvo de ampliação para poder acolher até 44 crianças, distribuídas por três diferentes salas, com a finalidade de dar resposta às necessidades deste tipo de valências. A intervenção vai ser objecto de candidatura a fundos comunitários, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).