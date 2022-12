Derrocada provoca muitas restrições em Dornes

A derrocada de um talude que ocorreu no sábado, 10 de Dezembro, no concelho de Ferreira do Zêzere, está a provocar fortes restrições na Estrada Municipal 521, que liga Dornes a Vale do Serrão.

A Protecção Civil do município alerta os automobilistas para que evitem circular na estrada, uma vez que a situação não está estabilizada. A chuva que se prevê para os próximos dias poderá mesmo originar novos desabamentos.