Enfermeiras ajudam a ter um parto feliz e sem dor na maternidade de Abrantes

É conhecido por três palavras consideradas fundamentais: calma, confiança e controlo. No Hospital de Abrantes as enfermeiras Hermínia Barradas e Paula Moutinho preparam as grávidas para o lado mais mental do parto e que acaba por ser mais feliz. Já vão no sexto curso, que tem a duração de quatro semanas cada um, e já ajudaram cerca de 60 casais.

Eduarda Catarrinho tem 22 anos e aguarda o nascimento do seu primeiro filho, Jorge, para 20 de Dezembro. Confessa que tenta não pensar no momento do parto mas à medida que a data se aproxima vai ficando mais ansiosa. A jovem da Chainça, concelho de Abrantes, ouviu falar no curso Gentle Birth (Parto Gentil) no Hospital de Abrantes e decidiu inscrever-se. O curso tem a duração de quatro semanas e realiza-se uma vez por semana, sempre às terças-feiras, durante duas horas.

O MIRANTE assistiu à terceira aula do sexto curso e testemunhou a cumplicidade entre grávidas e enfermeiras. O namorado de Eduarda Catarrinho não conseguiu estar presente na sessão mas a jovem garante que já aprendeu truques para lidar com a ansiedade. “Sei que no dia do parto as emoções estão à flor da pele e posso não me recordar de tudo o que aprendi mas o mais importante são os exercícios, a convivência com os outros casais e a troca de experiências”, refere a jovem.

A seu lado está Sandrine Martins, de 37 anos, enfermeira mas agora também participante no curso, que espera, também para 20 de Dezembro, o nascimento do segundo filho, que se vai chamar Martim. Está entusiasmada com o curso Gentle Birth e reconhece que este desenvolve uma vertente mais mental por isso decidiu experimentar. “Ajuda-nos a encarar o parto de forma mais positiva. O meu primeiro parto não foi fácil, embora acabemos por esquecer as coisas. Seis anos depois aqui estou e sinto-me preparada para um parto mais calmo e sereno”, afirma a O MIRANTE, embora não garanta que se vai lembrar de todos os conselhos que vai recebendo.

O curso disponibiliza uma aplicação no telemóvel onde as grávidas têm acesso a meditações e músicas com o intuito de acalmar a ansiedade. Sandrine e Eduarda garantem que essa ferramenta é muito útil e as tem ajudado a acalmar quando estão mais nervosas. Lídia Serras, de Abrantes, garante que a sua personalidade calma poderá ser uma mais-valia na hora do parto. Aos 29 anos aguarda a chegada do primeiro filho, Jaime, para Janeiro. Decidiu inscrever-se no curso para se preparar para o parto. “Quero ter outra visão do parto porque o que ouvimos sempre dos amigos e conhecidos normalmente é assustador. Aprendi a relaxar, a ter pensamento positivo e olhar o parto de forma positiva. Todas precisamos de sentir que somos capazes e ultrapassar situações que nos são desconhecidas. Não penso muito no momento do parto mas há sempre alguma ansiedade”, confessa.

“É fundamental que a mulher se sinta confiante para controlar a dor do parto”

O curso Gentle Birth, que é oriundo da Irlanda e também se faz muito no Brasil, é inédito em Portugal e ensina a ultrapassar as dificuldades das grávidas. É conhecido por três palavras consideradas fundamentais: calma, confiança e controlo. A explicação é da enfermeira Paula Moutinho, que dá os cursos juntamente com a enfermeira Hermínia Barradas, responsável pelo serviço de Obstetrícia. “Este curso é muito vocacionado para a preparação mental do parto. Ter pensamento positivo, empoderar as mulheres para um parto que vai ser feliz e correr bem. Esquecer traumas e medos daquele que é um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher”, afirma Paula Moutinho.

A seu lado, Hermínia Barradas recorda a O MIRANTE a experiência do parto do seu único filho, há 31 anos, e não quer que as ‘suas’ grávidas passem pelo mesmo. “É um curso que prepara qualquer mulher para a vida. É fundamental que a mulher se sinta empoderada e cheia de confiança, além de controlar o parto. Aprende o que é a dor do parto e como controlá-la. Era fundamental que todas as mulheres que vão ser mães pudessem ter acesso a este curso”, afirma Hermínia Barradas, enfermeira há 38 anos.