Torres Novas aprova medidas para poupar energia e água

Entre outras medidas, a Câmara de Torres Novas vai implementar uma redução em 25% da iluminação pública, a qual passará a ser ligada 20 minutos após o pôr-do-sol e desligada até 60 minutos antes do nascer do sol.

A Câmara de Torres Novas aprovou medidas de poupança em equipamentos municipais e espaços públicos para responder à crise energética e às preocupações ambientais e cumprir a resolução do Conselho de Ministros aprovada no final de Setembro. Em comunicado, o município refere que as medidas, aprovadas dia 7 de Dezembro por unanimidade em reunião privada do executivo, incluem uma redução em 25% da iluminação pública, a qual passará a ser ligada 20 minutos após o pôr-do-sol e desligada até 60 minutos antes do nascer do sol. A iluminação pública em monumentos também será ligada 20 minutos após o pôr do sol, funcionando até às 23h00. Na época natalícia, a iluminação festiva funcionará entre as 17h30 e as 23h00.

Além de se comprometer a continuar a substituição da iluminação pública e nos edifícios municipais por tecnologia LED de alto desempenho energético, o município decidiu desligar uma luminária (quando estas são duplas), a iluminação nas rotundas e as fontes com funcionamento eléctrico. Por outro lado, vai passar a desligar iluminação e equipamentos após o horário de trabalho e sempre que os edifícios municipais não estejam em uso e promover uma maior utilização de luz natural, “salvaguardando os valores legais necessários a locais de trabalho”.

Manter portas e janelas fechadas, em espaços com sistema de climatização ligado, desligar o aquecimento em espaços vazios, corredores, átrios, vestíbulos ou escadas de edifícios/escritórios públicos, regular as temperaturas dos equipamentos de climatização interior, desligando aparelhos como escalfetas e termoventiladores, são outras medidas. O município liderado pelo socialista Pedro Ferreira compromete-se, ainda, a aproveitar fontes de energia renovável e a continuar investimentos relacionados com a eficiência energética dos edifícios públicos.

Em matéria de eficiência hídrica, a autarquia vai prosseguir a redução dos horários de rega e a instalação de sensores de humidade nos espaços verdes, plantar espécies com baixa necessidade de rega, comprometendo-se a realizar 22 auditorias de eficiência hídrica em edifícios públicos. Na mobilidade, vai recomendar aos munícipes o uso de transportes públicos, instalar e promover a utilização de bicicletas eléctricas, incentivar os seus funcionários a utilizarem trotinetas eléctricas em pequenas deslocações, adquirir mais três viaturas eléctricas (com candidatura ao Fundo Ambiental) e privilegiar a realização de reuniões por via digital e evitar deslocações não necessárias.

Vai também promover campanhas de informação e sensibilização junto dos cidadãos para redução dos consumos de energia e de água, bem como nas escolas públicas, lançando um concurso que premeia os estabelecimentos de ensino que conseguirem maiores reduções. O município aprovou, ainda, a realização de um estudo para instalação de uma comunidade de energia renovável (CER) nos edifícios públicos, o desenvolvimento do Plano Municipal de Acção Climática e a sensibilização do sector privado para a adoção de comportamentos mais eficientes.